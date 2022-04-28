المنستير: حجز 2 طن من البطاطا و300 كغ من اللحوم البيضاء الفاسدة وإتلافها..

حجزت، أمس الاربعاء، فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير، بالتنسيق مع الحرس الوطني والمصالح البيطرية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير، حوالي 300 كغ من اللحوم البيضاء على متن شاحنة غير صالحة للاستهلاك وغير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل.

وقد وقع إتلاف المحجوز بإذن من النيابة العمومية، حسب الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات، التي بيّنت أنّ ماسك البضاعة المذكورة والمنقولة على متن الشاحنة، لا يملك فواتير شراء، حيث وقع استدعاء المخالف لاستكمال الإجراءات الإدارية وتحرير محاضر البحث المستوجبة ضدّه في الغرض.

وحجزت فرق المراقبة الاقتصادية، أمس كذلك، بالتنسيق مع الشرطة البلدية بالمكنين، كمية 2 طن من مادة البطاطا على متن شاحنة على مستوى معتمدية المكنين بسبب عدم الاستظهار بفواتير الشراء أو أية وثيقة قانونية تثبت مشروعية مسك هذه الكمية.

ووقع تأمين المحجوز من البطاطا بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين، في انتظار إعادة ضخها بالمسالك القانونية وتأمين قيمتها لفائدة الخزينة العامة للدولة، مع استدعاء الشخص المخالف لإتمام الإجراءات القانونية معه، حسب ذات المصدر.