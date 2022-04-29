تراجع لمعدلات أسعار أغلب أصناف الخضر و الأسماك واللحوم البيضاء

اتسم وضع تزويد السوق من مختلف منتوجات الفلاحة والصيد البحري خلال يوم 27 من شهر رمضان 2022 الموافق لــــ28 أفريل 2022 بالمرضي إجمالا، حيث ارتفعت الكميات الواردة على سوق الجملة ببئر القصعة من منتوجات الفلاحة والصيد البحري 11 % مقارنة مع يوم الخميس الفارط وبـــــــــ7 % مقارنة مع نفس اليوم من السنة الفارطة.

– الخضر : ارتفعت الكميات بنسبة 2 % مقارنة مع يوم الخميس الفارط ، البطاطا ( + 25 % ) ، الفلفل الحار ( + 50 % ) ، فلفل الحلو ( + 200 %)

-الغلال: ارتفعت الكميات بنسبة 26 % مقارنة بيوم الخميس الفارط، الدقلة ( + 25 %)، الفراولو (+ 13 %).

-الأسماك: ارتفعت كميات الأسماك بنسبة 44 % مقارنة مع يوم الخميس الفارط .

تطور معدلات الأسعار على مستوى التفصيل( 27 رمضان / 01 رمضان) :

الخضر: تسجيل تراجع لمعدلات أسعار أغلب أصناف الخضر بالتفصيل بنسبة ( 7 و 32 %) شملت الفلفل الحار (-40 % )، الفلفل الحلو (- 10 % )، البطاطا ( -7 % ) ، الجلبانة ( -32 % )، الفقوس (-10 % )، القرع ( – 27 % ) .

-اللحوم البيضاء والبيض : تسجيل تراجع بحوالي ( -5 % ) لمعدلات أسعار الدجاج الجاهز للطبخ و( -1 % ) بالنسبة لأسعار الاسكالوب مقابل استقرار في أسعار مادة البيض .

-الأسماك: تسجيل تراجع بين 1 و 5 % في معدلات أسعار أغلب أصناف الأسماك مقارنة مع بداية شهر رمضان .

على مستوى المراقبة خلال يوم 27 رمضان الموافق ليوم 28 أفريل 2022:

تسخير 187 فريق مراقبة منها 119 فريق رقابي مشترك بنسبة (63%).

• عدد الزيارات : . 4213 زيارة .

عدد مناطق التدخل : 192منطقة تدخل.

• عدد المخالفات : 459 مخالفة اقتصادية.

• حجز المواد التالية: 516 لتر زيت نباتي مدعم ، 44.6 قنطار فرينة مدعمة، 1.250 طن شعير 2.1 طن بطاطا ، 403 علبة دخان .

• عدد الشكايات الواردة : 19 .4.

حصيلة نتائج المراقبة خلال 27 يوم من شهررمضان 2022:

الزيارات : 107418

عدد المخالفات : 15676

عدد الفرق : 5870