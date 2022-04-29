عاجل: الداخلية تدعو الى الإبلاغ عن هذين الإرهابيين..

دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن كلّ من:

– المدعو سليم بن بلقاسم بن محمد القنطري (تونسي مولود في 04 مارس 1981 قاطن بجهة حي الإنطلاقة ولاية أريانة).

– المدعو بلال بن الحبيب بن الطاهر جامي (تونسي مولود في 20 ماي 1987 قاطن نهج ابن النديم حي النصر المنيهلة ولاية أريانة).

وذلك في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنيّة بوزارة الدّاخليّة وتوقيا من الأعمال الإرهابيّة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الإتصال بها عند مشاهدتهما أو الحصول على أي معلومات تخصّ مكان تواجدهما وتحرّكاتهما، وذلك على الأرقام التالية:

71.335.000

801011 الرّقم الأخضر.

193 الحرس الوطني.

197 الأمن الوطني.

أو الاتصال بأقرب وحدة امنيّة أو عسكريّة.