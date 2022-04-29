بلاغ مروري بمناسبة عيد الفطر

في إطار الإحتياطات الأمنيّة الخاصّة بتأمين عطلة عيد الفطر المُبارك وعطلة آخر الأسبوع وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة دعت وزارة الدّاخليّة مستعملي الطريق إلى:

* عدم الإفراط في السّرعة واحترام علامات المرور.

* الإلتزام المطلق بقواعد الجولان.

* التحلي برحابة الصّدر واحترام الأولويّة والالتزام بالسياقة المتزنة.

* اتباع إشارات ونصائح الأعوان.

* ضرورة وضع حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران.

* عدم نقل ركاب على وسيلة غير معدة للغرض.

وقد تم وضع كل الإمكانيات البشرية والمادية لإرشاد ومساعدة مُستعملي الطريق، ويمكنهم عند الضرورة الاتصال على الأرقام التالية:

71342787 أو 71343201.