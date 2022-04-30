هذه الدول تتحرى اليوم هلال العيد..

تتحرى اليوم السبت 30 أفريل 2022 عديد الدول العربية والإسلامية هلال شهر شوال.

وقال مركز الفلك الدولي إن العديد من الدول بدأت شهر رمضان يوم السبت 2 أفريل، وهذه الدول ستتحرى هلال عيد الفطر (شوال 1443 هـ) يوم السبت 30 أفريل الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان فيها، في حين بدأت عدة دول شهر رمضان يوم الأحد 3 افريل، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعمان والأردن والمغرب وغانا، وهذه الدول ستتحرى الهلال يوم الأحد 01 ماي الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان فيها.

وتابع المركز أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم السبت 30 أفريل، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة رمضان ثلاثين يوما، ليكون يوم الإثنين 02 ماي عيد الفطر فيها.

يذكر أن كلا من السعودية والإمارات ومصر وتونس والجزائر وليبيا قد دعت إلى تحري الهلال اليوم السبت 30 أفريل 2022.

وكالات