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عاجل: تقلبات جوية وامطار متفرقة هذه الليلة..

2022/04/30 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

ينتظر ان تنزل، ليل السبت، امطار متفرقة ورعدية بالجنوب والوسط فيما تكون السحب عابرة بشمال البلاد .
كما نبه المعهد الوطني للرصد الجوي الى تواصل شدة الرياح قرب السواحل الشرقية وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة.
وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري، إذ يكون البحر شديد الاضطراب شرق البلاد وقليل الاضطراب فمضطربا بالشمال.
وتتراوح دجات الحرارة ليلا بين 13 و17 درجة وتكون في حدود 11 بالمرتفعات كما تصل إلى 22 بالبرمة وبرج الخضراء.

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