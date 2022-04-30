اصابة طفل بالسيدا: مندوب حماية الطفولة يعلم الجهات الأمنية المختصة للبحث في ما كان ضحية استغلال جنسي

ورد على المندوب العام لحماية الطفولة، إشعار من أحد المستشفيات في خصوص الوضعية الصحية الصعبة لطفل مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة (السيدا)، وفق ما أفادت السبت به وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

وعهد لمندوب حماية الطفولة بتونس بإعلام الجهات الأمنية المختصة للبحث إذا ما كان الطفل الذي يبلغ من العمر 12 سنة ضحية استغلال جنسي أو أيّ شكل من أشكال الاستغلال، بعد التأكد من سلامة أفراد عائلته من إصابتهم بهذا الفيروس، والتنسيق مع المندوب مرجع نظر إقامة العائلة للمتابعة.

وأهابت وزارة الأسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن، في بلاغ لها، بجميع الأولياء إلى مزيد الإحاطة بأبنائهم و رعايتهم و تكريس ثقافة الحوار بما يساعد على بناء علاقة ثقة وتحصين الناشئة من كافة المخاطر وأشكال التهديد الممكنة، مذكرة بان عدد حالات الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي بلغ 1030 حالة سنة 2020.

وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بواجب إشعار مندوب حماية الطفولة بكل ما يمكن أن يهدد سلامة الطفل البدنية أو المعنوية، باعتباره واجبا قانونيّا و أخلاقيّا محمولا على الجميع.

وذكرت الوزارة أنه يمكن الاشعار عن حالات تهديد مصلحة الطفل الفضلى سواء بالاتصال بالرقم الأخضر المجاني 1809 أو 1899 أو بمراسلة خطيةّ أو بالاتصال بالمكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة مباشرة أو هاتفيا.