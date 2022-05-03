تقلبات جوية منتظرة في فترة ما بعد الظهر..خبر_عاجل

تتواصل الحرارة في نسقها التصاعدي خلال اليوم الثلاثاء، حسب نشرة المعهد الوطني للرصد الجوي، لتتراوح القصوى بين 23 و28 درجة بالشمال والمرتفعات، وتكون بين 28 و33 ببقية الجهات.

وأشارت النشرة، إلى وجود تغييرات منتظرة في فترة ما بعد الظهر، وخلايا رعدية متوقع تكوّنها بالشمال ومحليا الوسط، ترافقها أمطار متفرقة مع إمكانية تساقط البرد باماكن محدودة.

وتكون الرياح معتدلة عموما، وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل الشمالية، فيما يكون البحر متموج إلى مضطرب بالشمال.