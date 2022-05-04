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التمديد في آجال التسجيل للانتفاع بمنح عمال المؤسسات المتضررة من كورونا

2022/05/04 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الاربعاء، عن التمديد إلى غاية يوم 11 ماي 2022 في آجال التسجيل بعنوان شهر أفريل للانتفاع بالمنح المسندة لعمال المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تقرر التمديد في آجال التسجيل عبر المنصة الالكترونية helptourism.social.tn نظرا لتزامن فترة انطلاق التسجيل مع عطلة عيد الفطر.
وذكرت بأن المؤسسات التي لم تتمكن من التسجيل نظرا لعدم ورود معطياتها ضمن القائمة المعدة من طرف وزارة السياحة (وجدت العبارة التالية: قطاع النشاط لرقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير معني) يمكنها الاتصال بمصالح الديوان الوطني التونسي للسياحة بالنسبة للمؤسسات السياحية والديوان الوطني للصناعات التقليدية بالنسبة لمؤسسات الصناعات التقليدية قصد تحيين معطياتها (رقم المعرف الجبائي ورقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمؤجر).
ويتعين على المؤسسات المعنية تجديد تقديم المطالب للحصول على المنحة بالنسبة لبقية الأشهر بداية من اليوم الأول إلى اليوم السابع من الشهر الذي يليه، وفق نص البلاغ.

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