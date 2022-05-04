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متابعة-النيابة العمومية تفتح بحثا تحقيقيا لكشف ملابسات انفجار مصنع الاسمنت الأبيض بفريانة..خبر_عاجل

2022/05/04 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، اليوم الأربعاء، بفتح بحث لدى مركز الحرس الوطني بفريانة على خلفية الإنفجار الذي جد اليوم بمصنع الاسمنت الأبيض بفريانة والذي أسفر عن إصابة 12 عاملا بإصابات متفاوتة الخطورة، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين ومساعد وكيل الجمهورية رياض النويوي.
وبيّن النويوي، في تصريح إعلامي، أن البحث سيكشف عن ملابسات الانفجار سواء ان كان عرضيا او بفعل فاعل، موضحا أنه لا يمكن حاليا اتهام أي طرف الا بعد استكمال التحقيقات اللازمة و الابحاث المستوجبة.
يذكر أن إنفجارا جد اليوم الإربعاء في إحدى آلات مصنع الإسمنت الأبيض بمعتمدية فريانة ما تسبب في إصابة 12 عاملا بإصابات متفاوتة الخطورة، والذين نُقلوا على جناح السرعة من قبل وحدات الحماية المدنية والفرق الصحية الى المستشفى المحلي بفريانة، وتم تحويل 4 عملة منهم إلى المستشفى الجهوي بالقصرين نظرا لخطورة وضعهم الصحي، وفق ما أفاد به كاتب عام نقابة أعوان وعملة مصنع الاسمنت بفريانة، عامر هرشي، في تصريح سابق لـ”وات”.

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