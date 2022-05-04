توننداكس يتجه صعودا في أوّل حصّة من الأسبوع

أقفلت بورصة تونس على منحى إيجابي وزاد مؤشرها المرجعي، توننداكس، بنسبة 0،6 بالمائة ليصل إلى النقطة 7301،67 وسط معاملات بقيمة 4،3 مليون دينار، بحسب الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وحقّق سهم بولينا أفضل أداء خلال الحصّة وزادت قيمته بنسبة 6 بالمائة ليقفل عند سعر 10،600 دينار في ما لم تتجاوز المبادلات على السهم قيمة 14 ألف دينار. ومكّن هذا التحسّن في أداء السهم من تجاوز جزء من خسائره السنوية بعد تراجع قيمته بنسبة 7 بالمائة.

وزاد سعر سهم سيتي كارز بنسبة 5،5 بالمائة وأنهى الحصّة عند مستوى 12،350 دينار. وأعلن وكيل السيّارات لعلامة “كيا”، مؤخرا، أنّ مجلس إدارة الشركة، الذّي اجتمع منذ يوم 28 أفريل 2022، واستعرض نشاط الشركة خلال سنة 2021، الذّي أظهرتتحقق انجازات تجارية ومالية “استثنائية” برزت من خلال محافظتها على موقعها الريادي في توزيع السيّارات بالنسبة لعلامة “كيا” خلال سنة 2021 وتطوّر رقم أعمالها بنسبة 45 بالمائة ليصل إلى قيمة 332،3 مليون دينار إلى جانب تحسّن النتيجة الصافية للشركة بنسبة 58 بالمائة لتبلغ 32،7 مليون دينار.

من جهة أخرى قرّر مجلس إدارة الشركة الدعوة إلى عقد جلسة عامّة عادية يوم 29 جوان 2022 بقرّ الشركة واقتراح توزيع أرباح بعنوان النشاط لسنة 2021 بقيمة 1،250 دينار عن كلّ سهم مقابل توزيع أرباح بقيمة 0،830 دينار بعنوان سنة 2020.

وكان أداء سهم أيتاك هو الأسوأ خلال الحصّة وتدحرج سعر السهم بنسبة 4،2 بالمائة ليبلغ مستوى 0،920 دينار وسط مبادلات قدّرت بقيمة 10 آلاف دينار.

وفقد سهم مجموعة تواصل القابضة 2،7 بالمائة من قيمته (0،710 دينار) وتمكن من جذب معاملات بحجم 22 ألف دينار. وحافظ السهم على موقعه ضمن المنطقة الخضراء بالنظر إلى أدائه السنوي بنسبة 3 بالمائة.

وكان سهم بنك الوفاق الأكثر تداولا خلال الحصّة إذ تمكّن من جذب معاملات بقيمة 1،3 مليون دينار. وحافظ السهم على سعره في حدود 6،600 دينار عند اللإقفال.