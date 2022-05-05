قبلي: انجاز سلسلة من المشاريع لدعم البنية التحتية للقطاع الصحي

يتواصل بولاية قبلي انجاز عدد من المشاريع لدعم البنية التحتية للقطاع الصحي سواء بالمستشفى الجهوي او بعدد من المستشفيات المحلية ومراكز الصحة الاساسية

واوضح المدير الجهوي للصحة كيلاني الخياري ل”وات” ان هذه المشاريع تشمل بالاساس بناء قسم متكامل للعيادات الخارجية مع تهيئة وتوسعة قسم العمليات بالمستشفى الجهوي بقبلي باعتمادات تقدر بحوالي 3 ملايين و324 الف دينار وقد حققت اشغال هذا المشروع نسبة تقدم تناهز 85 بالمائة، كما تقدمت اشغال بناء قسم لجراحة العظام وقسم امراض المعدة بذات المؤسسة الصحية باعتمادات تقدر ب3 ملايين و272 الف دينار بنسبة تقارب 60 في المائة

وتشهد الدائرة الصحية بدوز انجاز سلسلة من المشاريع اهمها تعويض مركز الصحة الاساسية بدوز الغربي بكلفة تقدر ب266 الف دينار وبنسبة تقدم في الاشغال قاربت 90 في المائة، الى جانب احداث قاعات عمليات بالمستشفى المحلي بكلفة تناهز مليونين و800 الف دينار وقد تقدمت اشغال هذا المشروع بنسبة تقارب 80 في المائة

كما يتم احداث قسم لطب الاطفال ووحدة لطب الولدان بنفس المستشفى باعتمادات تقدر ب566 الف دينار، وقد شارفت اشغال هذا المشروع على الانتهاء كما تقدمت اشغال بناء قسم للعيادات الخارجية بهذه المؤسسة الصحية باعتمادات تقدر ب591 الف دينار بنسبة 90 في المائة

وفي ذات الاطار انطلقت بالدائرة الصحية بسوق الاحد مطلع هذا الشهر الاشغال في مشروع احداث قسم لتصفية الدم بالمستشفى المحلي بالجهة بكلفة تناهز 800 الف دينار