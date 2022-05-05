قفصة: هيئة مهرجان النجع الدولي تكشف عن برنامج الدورة الخامسة للمهرجان



كشفت هيئة مهرجان النجع الدولي بمعتمدية بلخير من ولاية قفصة اليوم الخميس، خلال ندوة صحفية، عن برنامج الدورة الخامسة للمهرجان تحت شعار “الفن التضامني” الذي ينطلق بداية من يوم السبت القادم لتتواصل فعالياته إلى غاية 10 ماي من الشهر الجاري.

وأفادت مديرة مهرجان النجع الدولي بثينة ونيس ان هيئة المهرجان أعدت لهذه الدورة برمجة ثرية ومتنوعة تضم 20 فقرة بمشاركات دولية من بينها عروض للفروسية وصالون دولي للتصوير الفوتوغرافي بمشاركة 35 دولة تشارك افتراضيا و12 دولة حضوريا، وعروض موسيقية للفن الشعبي سيؤثثها فنانون أصيلي الجهة إضافة إلى عرض في فن الراب..

وأضافت بثينة ونيس أن الهيئة المديرة برمجت عدة معارض للصناعات التقليدية للترويج للمنتوجات التونسية، بالإضافة إلى مشاركة دول أخرى من ليبيا والجزائر مشيرة أن حفل اختتام المهرجان سيكون بعرض موسيقي لم يحدد بعد.

وأشارت في السياق ذاته إلى أن الهدف من تنظيم هذا المهرجان هو إحياء الحياة الثقافية والتعريف بالمنطقة والترويج للصناعات التقليدية المميزة لها.