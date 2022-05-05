المرزوقي يحذر: ” المنقلب سيواصل تفكيك أوصال الدولة الديمقراطية العصرية”

نشر رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي، اليوم الخميس، تدوينة على صفحته على الفايسبوك دون فيها ما يلي:”تحذير آخر وأخير كما” بشّرنا” ليلة العيد سيواصل المنقلب تفكيك أوصال الدولة الديمقراطية العصرية: الدستور، البرلمان، المجلس الأعلى للقضاء، اللجنة المستقلة للانتخابات، لاستبدال كل هذا بما يدور في هذيانه من نظام عالمي جديد موجه للبشرية جمعاء.

كما دون ان “الأخطر من هذا بداية تفكك الشعب وهذا أيضا جزء من تبعات الهذيان. يوم 8 ماي ستنزل تنسيقيات الحشد الشعبي، يوم 15 أنصار الثورة المضادة، ولا أشكّ أنه ستكون هناك تحركات قريبة لأنصار الشرعية.كل هذا في ظل ازمة اقتصادية متفاقمة ناهيك عن الأزمة الوبائية والمناخية التي لا يلتفت لخطورتها أحد”.

وورد في تدوينة المرزوقي ان “الدولة مهددة بالانفجار كما لم يحصل ابدا في تاريخ تونس الحديث خاصة إذ هدّد التفكك للمؤسستين العسكرية والأمنية حيث لا أتصور وجود وطنيين مخلصين يقبلون بالسكوت أو بالتواطؤ مع الخراب المنظم لتونس الذي يقوده المنقلب بإصرار لا علاقة له بصلابة العزيمة وقوة الإيمان وإنما بخطورة المرض الذي يعاني منه الرجل”.

هذا ودون الرئيس الأسبق أن “الأخطر من كل هذا أن الشعب مهدد بالتناحر والتقاتل والعنف اللفظي المتبادل حاليا في المجتمع وعلى صفحات التواصل ليس لامتصاص العنف كما هو الحال في الديمقراطيات السليمة وإنما للإعداد للعنف الجسدي”.

وأقر المرزوقي في تدوينته ان”كل هذا بسبب شخص واحد وبعض المرتزقة عاكفون على خدمة الكارثة المتواصلة بوضع ” دستور” على قد مقاس رجل غير شرعي، غير كفؤ، غير سوي يعاني من مرض عقلي خطير اسمه في لغة الطب هذيان الاضطهاد أو البارانويا”.