قابس: الحماية المدنية تتدخل لاخماد 12 حريقا في يوم واحد

بلغت حصيلة الحرائق التى اندلعت في عدد من مناطق ولاية قابس امس الخميس، وتولت عناصر الحماية المدنية اصفاءها، 12 حريقا، وفق ما اوردته الادارة الجهوية للحماية المدنية اليوم الجمعة على صفحتها الرسمية.

ومن ابرز التدخلات التي قام بها اعوان ادارة الحماية المدنية والتي تطلبت ساعات مضنية من العمل، إطفاء الحريق الذي اندلع بكل من واحة نصر الشياب بالحامة وبمنطقة بوعطوش بالحامة الغربية والذي شمل مساحة قدرت ب 3.5 هكتارات واتى على 350 أصلا من أصول النخيل المختلفة، وتمت فيه الاستعانة بأعوان وتجهيزات إدارة الغابات بمندوبية الفلاحة وبالعديد من الجرارات الفلاحية.

ونجح أعوان الحماية المدنية في هذا التدخل في الحيلولة دون وصول النيران الى مساكن منطقة بوعطوش رغم الصعوبات الكبيرة التي اعترضتهم في اخماد الحريق بسبب قوة الرياح، ولقي تدخلهم هذا كل الدعم من قبل المواطنين ومن العديد من نشطاء المجتمع المدني.

وتوزعت الحرائق التي شهدتها ولاية قابس يوم أمس بين مناطق الحامة والحامة الغربية وغنوش ومارث والنحال وشنني بقابس الغربية والشماسة وتبلبو بقابس الجنوبية.