عاجل: هكذا علق اتحاد الشغل على التسريبات المنسوبة لنادية عكاشة

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2022/05/06 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

عبّر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره اليوم عقب اجتماع اشرف عليه الأمين العام للمُنظمة الشغيّلة نورالدين الطبّوبي، خُصّص لتدارس الوضع العام والتحضيرات للمفاوضات مع الحكومة عن إدانته للتسريبات الرائجة منذ مدّة.
وتساءل الاتحاد في بيانه، حول توقيتها وأهدافها ومن يقف وراءها، مشدّدا على خطورتها على الأمن العام، وندّد بإساءتها إلى رأس الدولة واستهدافها سمعة البلاد.
وقد استغرب المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل، انتظار طول هذه المدّة لتحرّك النيابة العمومية والأجهزة الفنّية داعيا إياها إلى سرعة إنهاء التحقيق والتوجّه إلى الرأي العام لإنارته بالحقيقة والتجهّز للتصدّي لمثل هذه المناورات الخطيرة.

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