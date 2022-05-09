معتمديات ولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس تشهد اضطرابا في امدادت المياه

أعلنت الشركـة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الاثنين، عن تسجيل اضطراب في امدادت مياه الشرب بداية من الساعة الثامنة مساء من يوم غد الثلاثاء بمعتمديات ولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس بفعل عطب طارئ على احدى قنوات الجلب.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، ان قناة الجلب بمنزل المحطة بسيدي بوعلي من ولاية سوسة البالغ قطرها 1250 مليمرا تعرضت الى عطب مفاجئ .

واضافت الشركة، في سياق متصل، ان امداد مياه الشرب سيعود تدريجيا بصفة طبيعية إبتداء من الساعة العاشرة ليلا من يوم الأربعاء 11 ماي 2022 بعد استكمال أشغال الإصلاح.