نقابة قوات الأمن الداخلي تعبر عن رفضها الزجّ بالمؤسسة الأمنية في الصراع السياسي

أكّدت الهيئة النقابية الموسعة للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في بيان أصدرته يوم السبت 7 ماي 2022، إثر انعقادها في الحمامات رفضها مختلف محاولات الزج بالمؤسسة الأمنية والسجنية بصفة عامّة والنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بصفة خاصّة في الصراع السياسي الذي يسيطر على المشهد الوطني بالبلاد بين مختلف الشقوق الحزبية عبر الفضاءات السيبرانية، وفق نص البيان.

وأكّدت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أنّ هذه المحاولات لن تغير من المبدأ العتيد لهيكلها وهو “لا ولاء إلاّ للوطن ولا سيادة إلا للشعب”.

وحذّرت الهيئة النقابية الموسعة للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي سلطتي الإشراف بكلّ من وزارتي الداخلية والعدل من انتهاج ما سمتها سياسة التلاعب والتسويف المنتهجة بخصوص التفاوض في الملفات العالقة والاتفاقيات السابقة على غرار الترفيع في منحة الخطر والمطالب المتعلقة بالمنظومة التشريعية وأبرزها القانون الأساسي العام والتصنيف و منظومة التأجير.