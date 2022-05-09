القصرين: فتح مسار الجزء المتبقي من مشروع الطريق الحزامية الكبرى لمدينة القصربن بالقوة العامة



فتحت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالقصرين، اليوم الإثنين، مسار الجزء المتبقي من مشروع الطريق الحزامية الكبرى لمدينة القصرين، المعطل منذ سنة 2009، بالقوة العامة تنفيذا لأمر الإنتزاع للمصلحة العامة عدد 246 الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 7 أفريل 2021 لقطعة أرض كائنة بمعتمدية القصرين الجنوبية باعتبارها ضرورية للمشروع الذي يعد من مشاريع البنية التحتية الهامة للجهة وسيساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط المروري على مدينة القصرين، وفق والي الجهة عادل المبروك.

وذكر الوالي، في تصريح لـ(وات)، أن التكلفة الأصلية للمشروع ارتفعت من 2 مليون دينار عند توقفه سنة 2009 الى 10 ملايين دينار حاليا، تم تخصيصها ضمن ميزانية 2021، مبينا أن تعطّل إنجاز المشروع يرجع إلى إشكالية عقارية مع أصحاب الأرض المطلوبة للمشروع ما حال دون استكمال جزئه المتبقي البالغ حوالي 4 كيلومترات.

وبيّن، في سياق متصل، أنه من المنتظر أن يتم في بداية الأسبوع المقبل، الإعلان عن طلب العروض لتعيين المقاولات لإستكمال أشغال تهيئة وتعبيد وتنوير الجزء المتبقي من المشروع الممتد من طريق تالة الى المركب الجامعي، مشيرا الى أنه تم تأمين مبلغ قيمته 125 ألف دينار في الخزينة العامة للدولة كتعويض لأصحاب الأرض الضرورية للجزء المتبقي من المشروع (الورثة)، غير أنهم رفعوا قضية للإعتراض عن هذا السعر رغم إتفاق سابق معهم في جلسة عمل عقدت بتاريخ 5 ماي الجاري .

وأكد الوالي أنه في انتظار صدور حكم قضائي في تحديد السعر النهائي للجزء الذي تم انتزاعه للمصلحة العامة ستلتزم المصالح المعنية في الدولة بالتعويض وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في الغرض.

يشار الى أن أحد ورثة الأرض التي تم انتزاعها للجزء المتبقي من مشروع الطريق الحزامية الكبرى لمدينة القصرين، عمد اليوم أثناء تحرير الحوزة إلى سكب البنزين على جسده مهدّدا بالإنتحار حرقا، كما عمد عدد من المواطنين إلى رشق أعوان التجهيز بالحجارة مما استوجب تدخل الوحدات الأمنية لتفريق المحتجين وفتح مسار الجزء المتبقي من المشروع بالقوة العامة.