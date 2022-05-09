انطلاق الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية

انطلقت اليوم الاثنين بمقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الاجتماعات التحضيرية للدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية العليا،وذلك على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين، بمشاركة ممثّلين عن مختلف القطاعات الوزارية بالبلدين.

وذكرت الخارجية في بلاغ لها، أن هذه الدورة ستنعقد بتونس يوميْ 12 و13 ماي الجاري برئاسة رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، ورئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي.

وتُشكّل هذه الدورة، وفق البلاغ، “فرصة لاستعراض مسيرة التعاون التونسي المصري واستشراف آفاقه، وبحث السُبل الكفيلة بإرساء شراكات مثمرة بين البلدين في شتّى المجالات”، وذلك “انسجاما مع توجيهات قائديْ البلدين”.

وكانت الدورة السابقة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية قد عقدت في شهر نوفمبر 2017 وتوجت بإمضاء 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم.