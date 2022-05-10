مصادر ليبية: تحرك جديد لـ”داعش” على طريق سبها طرابلس

كشف مصدر أمني ليبي أن عناصر من تنظيم “داعش” أقاموا نقطة توقيف على طريق طرابلس سبها، حيث يقومون بمصادرة التموين والبنزين دون أي تدخل من السلطات.

وبحسب إفادات المواطنين العابرين على الطريق، “تقوم هذه العناصر بتوجيه أسئلة لبعض المارة عن الوضع الأمني وبوابات سكريج والشقيقة وطبيعة الوجود الأمني بها من حيث العدد والكثافة”.

وقال مواطنون من منطقة القبلة إنهم “عبروا الطريق في ساعات الظهيرة وفي ساعات المساء المتأخرة، ولم يلاحظوا وجود هذه النقطة، مما يعني أن وجود هذه العناصر كان بصورة مؤقتة قبل أن تختفي في الجبال”.

يشار إلى أن التنظيم كان قد قطع هذا الطريق وعند الموقع نفسه قبل سنوات واختطف المساعد للشؤون الأمنية الرائد عامر البكوش مما أسفر عن وقوع اشتباك بين التنظيم وشباب من مناطق القبلة والجبل بوادي زمزم بالقرب من بني وليد أثناء وجود التنظيم في مدينة سرت

من جهتها أكدت الصحفية الليبية انتصار محمد التي عملت لسنوات طويلة كمراسلة عسكرية مع الجيش الليبي، صحة تلك المعلومات، مشيرة إلى أن على “مسافري الطريق من طرابلس إلى سبها توخي الحذر من ناحية النصب التذكاري مرسيط بين مزده والقريات هناك 3 سيارات تتبع دواعش وأقاموا استيقاف في مرسيط”.

وكالات