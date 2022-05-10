نابل: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل، أمس الاثنين، 5 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”، من مجموع 58 عيّنة تحليل مخبري، أي بنسبة حدوث تقدر بـ08،6 بالمائة، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل، عمر السليمي.

وبيّن المصدر ذاته، في تصريح لـ”وات”، أنه لم يتم منذ تاريخ 30 أفريل الفارط تسجيل حالات إيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة لمصابين بفيروس “كورونا”، فضلا عن تقلّص عدد الحالات النشيطة من المصابين بالفيروس الى 51 حالة ليبلغ العدد الجملي للمتعافين منذ بداية الجائحة 70 ألفا و794 حالة.

وأشار إلى ان مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة بلغ 72 ألفا 483 حالة في حين يقدر عدد الوفيات المبلغ عنها جراء الإصابة بفيروس “كورونا” بـ 1638 حالة، وذلك على إثر تسجيل آخر حالتي وفاة يوم 24 أفريل الفارط.