آخر مستجدّات “المحادثات” مع صندوق النّقد الدولي..وزيرة المالية تكشف..

أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري، اليوم أن الحكومة الحالية التي انطلقت اعمالها منذ اكتوبر 2021 ماضية في تحقيق الأهداف التي رسمتها وتنكب على انجاز الاصلاحات الكبرى ومجابهة الاقتصاد الموازي والجرائم المالية والتهرب الجبائي.

وكشفت في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام على هامش اشرافها على الملتقى الدولي للجامعة الدولية للخبراء المحاسبين و مراقبي الحسابات الفرنكوفونيين بالحمامات، ان “المحادثات” مع صندوق النقد الدولي الجارية ايجابية بخصوص المقترحات التي تقدمت بها تونس.

واضافت انها “مقنعة” في علاقة بالاصلاحات الكبرى التي تتطلبها المرحلة الصعبة والتي تمر بها تونس حاليا، وفق تعبيرها، مردفة بالقول: “هي اصلاحات تونسية تندرج في اطار التوجه الذي يقتضيه ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.