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جيش البحر ينقذ 49 مهاجرا غير نظامي بسواحل صفاقس

2022/05/11 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

تمكنت ثلاث وحدات بحرية تابعة لجيش البحر، صباح اليوم الأربعاء، من إنقاذ 49 مهاجرا غير نظامي من جنسيات إفريقية مختلفة من بينهم 23 امرأة، وفق بلاغ أصدرته وزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الوزارة، أن المهاجرين غير النظاميين كانوا على متن مركب على بعد 5 أميال شمال شرق العوابد (ولاية صفاقس)، مضيفة أنه تم نقلهم إلى ميناء الصيد البحري بصفاقس، وتسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

وأكدت أنه بالتحري معهم، صرحوا بأن أعمارهم تتراوح بين 20 و40 سنة، وأنهم أبحروا من سواحل العوابد بصفاقس خلال ليلة أمس الثلاثاء بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.

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