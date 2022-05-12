الاعوان امتعاقدون والوقتيون المنتسبون للتعليم الاساسي ينفذون تحركا وطنيا

نفذ، اليوم الثلاثاء، مئات من الاعوان الوقتيين معلمي المدارس الابتدائية، ونواب اتفاقية 8 ماي 2018، ونواب خارج الاتفاقية (لم تشملهم اتفاقية 8 ماي) تحركا وطنيا من كامل الجمهورية التونسية في محيط وزارة التربية بتونس العاصمة ليتوجهوا نحو اول شارع باب البنات، حيث اخترقوا بعض الحواجز الحديدية وسط تدافع مع عدد من الامنيين المرابطين بالمكان ليتم منعهم من الوصول الى ساحة القصبة.

ورفع المتظاهرون علم تونس وعديد الشعارات على غرار “شغل حرية كرامة وطنية” و”الانتداب حق مش مزية” و”لا للاقصاء.. لا للاستغلال,, لا للتشغيل الهش” و”الحقوق لا تمنح ولكنها تنزع”و”انتدب نواب خارج الاتفاقية”، مطالبين الحكومة ووزارة التربية بانتداب جميع النواب دون استثناء، وتسوية وضعية النواب خارج الاتفاقية عن طريق ملحق تكميلي 2022

وقال المنسق الوطني للتحرك الاحتجاجي للمعلمين النواب، حسين المرزوقي في تصريح ل/وات/، ان التظاهر اليوم ياتي كرد فعل تجاه ما وصفه بسياسات المماطلة والتجاهل والتسويف والتعتيم بخصوص التعاطي مع ملف الاعوان الوقتيين (معلمي المدارس الابتدائية ونواب اتفاقية 8 ماي 2018 ونواب خارج الاتفاقية)، الذين لم يتم انتدابهم الى حد الان في صفوف الوظيفة العموية، وذلك في ضرب واضح لحقوقهم كمربين وتجاوز خطير للاتفاقيات الممضاة في الخصوص وفق تعبيره.

ولاحظ ان المعلمين النواب يعملون اليوم تحت طائلة التشغيل الهش منذ اكثر من 5 سنوات، مستنكرا عدم ترسيمهم وانتدابهم رغم عملهم المتواصل وسدهم للشغورات وحرصهم على سير الدروس وانجاح السنوات الدراسية.

وانتقد في هذا السياق، ما اعتبره عدم التفاعل الايجابي لسلطة الاشراف مع ملف المعلمين النواب ، معلقا “لا صمت بعد اليوم، وعلى الحكومة منحهم حقوقهم كاملة ، وخاصة حق الانتداب والترسيم والغاء صفة العون الوقتي بصفة نهائية وتنظير ساعات العمل ، وذلك حفظا لكرامة المربي وحقه في العيش الكريم.

وانتقد حسين المرزوقي استغناء وزارة التربية عن عدد من المعلمين النواب ، معربا عن رفضهم لمثل هذا الاجراء وتشبثهم بحق الانتداب لكل المعلمين النواب دون استثناء واقصاء، في اشارة الى النواب خارج الاتفاقية الذين قال انهم يعملون في ظروف مزرية ويعانون من التاخير الكبير في خلاص الاجور.

كما اكد انهم حاليا بصدد التواصل مع رئاسة الحكومة للنظر في امكانية الدخول في جلسة التفاوض بين الطرفين.

يذكر ان اتفاقية 8 ماي 2018 الخاصة بالمعليمن النواب والممضاة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتغليم الاساسي كان قد صدرت بالرائد الرسمي في جانفي 2019 وتنص على تمتيع المعلمين النواب بعديد الحقوق، خاصة الانطلاق في انتدابهم ابتداء من 2022 على دفعات وباجر شهري قار قدره 750د ، بالاضافة الى تمتعهم بالتغطية الاجتماعية والصحية