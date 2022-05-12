قبلي: إقرار اضراب جهوي حضوري في قطاع النقل العمومي



أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، اليوم الخميس، لائحة تدعو إلى إضراب جهوي حضوري في قطاع النقل العمومي يومي 25 و26 ماي الجاري، في صورة عدم تفاعل السلط الجهوية والمركزية مع مطالب العاملين في القطاع والتي تضمّنتها اللائحة المهنية الصادرة عن الاتحاد الجهوي للشغل يوم 11 افريل المنقضي.

وتؤكد لائحة الاضراب على استياء العاملين في قطاع النقل العمومي من إفشال السلط الجهوية للجلسة الصلحية التي كان من المزمع عقدها بمقر الولاية يوم 9 ماي الجاري رغم حضور ممثلين عن الطرف الاداري والطرف النقابي لمصالح النقل العمومي، وهو ما اضطرهم الى تنفيذ اضراب جهوي في قطاع النقل يوم الثلاثاء الماضي تسبّب، وفق نص اللائحة، في تعطّل مصالح المواطنين.

كما حمّلت اللائحة السلط الجهوية مسؤولية تبعات كل تصعيد سيتم اللجوء اليه مستقبلا للتعبير عن تمسّك العاملين في قطاع النقل العمومي بمطالبهم المتمثلة اساسا في سدّ النقص الفادح في الموارد البشرية في جميع الاسلاك، وتجديد اسطول الحافلات نظرا للحالة السيئة للحافلات المستعملة حاليا، مع توفير حافلات جديدة للخطوط المستحدثة والبعيدة، فضلا عن تسوية الوضعية القانونية للمستودع الجهوي لشركة النقل.

ويطالب العاملون كذلك، وفق اللّائحة، بتوفير مقر جديد للادارة الجهوية للنقل، وايجاد حلّ نهائي لوضعية محطة النقل البري الكائنة بالمدخل الشمالي لمدينة قبلي، اضافة الى تحسين ظروف العمل، وفتح افاق الترقيات للاعوان، مع تمكينهم من تربصات تكوينية، وتعزيز تمثيلية النقابات في مجلس ادارة الشركة الجهوية للنقل.

يذكر ان ولاية قبلي قد شهدت يوم الثلاثاء المنقضي تنفيذ اضراب جهوي في قطاع النقل العمومي تسبّب في شلل تام لحركة الحافلات، وتعطّل مصالح المواطنين والتلاميذ، وذلك عقب الفشل في عقد جلسة صلحية بمقر الولاية يوم الاثنين الماضي، بسبب تغيّب السلط الجهوية عن حضورها.