مالك الزاهي: اتحاد الشغل سيكون عنصرا فاعلا في الحوار الوطني، والحديث عن استقالة رئيسة الحكومة مجرد إشاعة ومغالطة

صرح وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، عشية اليوم الخميس، بأن “الاتحاد العام التونسي للشغل سيكون عنصرا فاعلا في الحوار الوطني القادم”، مشيرا إلى أن لقاءه صبيحة اليوم بمقر الوزارة، بالأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، “كان ناجحا، وتم الاتفاق فيه على الخطوط العريضة لعديد المسائل، ومنها الحوار الوطني”.

وأضاف الزاهي في تصريح لصحفية مكتب “وات” بمنوبة، لدى إشرافه على افتتاح مصنع إيطالي للبطاقات الالكترونية بالمرناقية، أن “الاتحاد شريك الآن في بناء تونس الجديدة”، وأن “الاختلافات التي تعلقت بجزئيات معينة في فترة سابقة، تم تجاوزها”، مشددا على أن “تونس تجمع كل الأطراف، ومصلحة الشعب التونسي تحتم الاتفاق في ما بينهم”.

من ناحية أخرى، نفى وزير الشؤون الاجتماعية “ما يروج حول استقالة رئيسة الحكومة، نجلاء بودن وبعض الوزراء”، معتبرا أن “ما يروج مجرد مغالطات وإشاعات بهدف إحداث البلبلة وتعطيل عمل الحكومة”، التي قال إنها “تعمل كفريق واحد ومتحد تحت إشراف رئيسة الحكومة، وفي تناغم تام مع رئيس الجمهورية، قيس سعيد”.

وفي سياق آخر، اعتبر الزاهي أن “الحديث عن زيادة في أسعار بعض المواد الأساسية، هو سوء فهم لتصريح وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد إلياس حمزة”، مشيرا إلى أن “الحكومة هي حكومة إنقاذ، من رحم الشعب التونسي، تهتم بقوت الشعب، ولا يمكن بأي حال أن تنخرط في سياسة تجويعه”.

وأعلن، في هذا الإطار، أنه سيقع مراجعة تسعيرة العلف، نظرا للوضع الاقتصادي الصعب، ووضعية المنتجين الصعبة جدا.