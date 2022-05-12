الدور النهائي لكاس تونس للاكابر والكبريات يوم السبت

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة في بلاغ يوم الخميس عن اقامة المقبل بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس دون حضور جمهور “حفاظا على سلامة الجماهير الرياضية”.

واضافت انه تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع عقده المكتب الجامعي عن بعد عبر تقنية الفيديو وذلك بعد الاحداث التي تسببت في ايقاف مقابلة الدور النهائي لكاس تونس لكرة اليد امس الاربعاء بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس.

كما تقرر السماح لعشرة من اعضاء الهيئة المديرة لكل فريق بالدخول للقاعة شريطة ان يكونوا حاملين لاجازات مسلمة من قبل الجامعة التونسية لكرة السلة بعنوان الموسم الرياضي 2021-2022.

وتابعت الجامعة في بلاغها انه لا يحق التواجد على أرضية الميدان إلا ل12 لاعبا أو لاعبة من كل فريق الى جانب المدرب الاول والمدرب المساعد وطبيب الفريق واخصائي العلاج الطبيعي حاملين لاجازات بعنوان الموسم الرياضي 2021-2022 على ان يكون تواجد اعضاء الهيئة المديرة والمرافقين في المدارج خلف بنك بدلاء فرقهم.

يذكر ان الدور النهائي لصنف الاكابر سيجمع بين الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي في حين سيكون الدور النهائي لصنف الكبريات بين الامل الرياضي بالوطن القبلي والنجم الساحلي.