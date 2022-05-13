بنزيمة يعادل رقم راؤول ويصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد

أصبح كريم بنزيمة على بعد هدف واحد من الانفراد بالمركز الثاني في ترتيب هدافي ريال مدريد عبر التاريخ واجتياز الأسطورة راؤول جونزاليس بعد أن هز الشباك في الفوز العريض في بطولة الدرجة الأولى الإسبانية 6-صفر على ليفانتي يوم الخميس.

وسجل المهاجم الفرنسي هدفه 323 منذ انضمامه إلى ريال في 2009 ليعادل رقم القائد السابق راؤول، ولا يتفوق عليه سوى كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي برصيد 451 هدفا.

وأحرز بنزيمة هذا العدد في 603 مباريات، بينما احتاج راؤول إلى 741 مباراة.

وتخطى بنزيمة رقم الأسطورة الراحل ألفريدو دي ستيفانو في مارس الماضي حين سجل ثلاثية أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وواصل موسمه المذهل بالوصول للمرتبة الثانية بالقائمة التاريخية لبطل أوروبا 13 مرة.

وأحرز بنزيمة 44 هدفا في 44 مباراة بالموسم الحالي، الأفضل في مسيرته على الإطلاق، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 27 هدفا وكذلك هداف دوري الأبطال وله 15 هدفا. كما قدم 13 تمريرة حاسمة.

وبعد التتويج بالبطولة المحلية يطمح بنزيمة (34 عاما) لقيادة العملاق المدريدي للتفوق على ليفربول في نهائي دوري الأبطال في وقت لاحق هذا الشهر