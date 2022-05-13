بن عروس: تقديرات بانتاج 174 قنطارا من الحبوب خلال الموسم الحالي

قدّر مردود الحبوب المطرية لموسم الحصاد بولاية بن عروس لهذه السنة حوالي 21 قنطارا في الهكتار اي بإنتاج إجمالي يناهز 174 قنطارا، وهو ما يعدّ مردودا جيّدا مقارنة بانتاج الموسم الفارط الذي سجّل حوالي 155 قنطارا، وفق تقديرات المندوبية الجهوية للفلاحة ببن عروس.

وتناهز المساحات المبذورة بين زراعات كبرى وحبوب، حسب ما أفاد به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالجهة، رضا الماجري، اليوم الجمعة، في تصريح لـ (وات)، 15 الف هكتارا مما يستوجب تضافر جهود جميع المتدخلين لحماية الصابة وحسن تجميعها.

وبيّن المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية ان التوزيع الزمني للأمطار كان مناسبا للزراعات الكبرى رغم تسجيل نقص بحوالي 34 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط، مشددا على ضرورة التوقي من الحرائق حماية للصابة.

وأشار، في هذا الصدد، الى تركيز مراصد محلية تتكون من فلاحين تم تمكينهم من صهاريج الماء والمحارث للتدخل السريع عند نشوب الحريق في انتظار وصول الحماية المدنية، فضلا عن تنظيم أيام تحسيسية لتعديل آلات الحصاد وأخرى للتوعية بكيفية استعمال قوارير الإطفاء، موصيا بالخصوص بتكثيف الدوريات الأمنية وزيارات مصالح الفلاحة لتوعية الفلاح وتيسير جمع الصابة.

يشار الى ان جلسة عمل قد انتظمت صباح اليوم بمقر ولاية بن عروس حول الاستعداد لموسم الحصاد وتجميع الحبوب، تمت خلالها الدعوة الى افتتاح موسم الحصاد يوم 10 جوان القادم بالنسبة للشعير والتريتيكال، ويوم 15 جوان بالنسبة للقمح الصلب واللين، وذلك بعد قيام مصالح اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الزراعات الكبرى بمعاينات ميدانية لقيس نسبة الرطوبة وضمان النضج التام للصابة.