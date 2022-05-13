كورشيد يفتح النار على رئيس الجمهورية: “سعيد يهدف الى السيطرة على مفاصل الدولة..”

أكد النائب السابق بمجلس نواب الشعب المنحل الأستاذ مبروك كرشيد اليوم الجمعة 13 ماي 2022 ، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد يهدف الى تزكية مشروعه عن طريق الاستفتاء و السيطرة على مفاصل الدولة ، مبينا أن موضوع الاستفتاء غامض والرئيس يقود البلاد بنفس منطق حكم حركة النهضة.

وقال كرشيد في تصريح لراديو ماد أن الرئيس يسير عكس سير الناس وذاهب نحو التوحش والانفراد وهذا ضريبته كبيرة على تونس وسيدفعها الشعب ، حسب تقديره .

وأضاف رذيس حزب الراية الوطنية أن على المؤسسات انقاذ نفسها ولا يمكن كتابة الدستور في 10 ايام و ان زمن الحوار انتهى.