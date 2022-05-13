اتحاد بنقردان يفرض التعادل السلبي على الاتحاد المنستيري ويحرمه من اعتلاء الصدارة مؤقتا

فرض اتحاد بنقردان التعادل السلبي على مضيفه الاتحاد المنستيري وحرمه من اعتلاء الصدارة ولو مؤقتا في المباراة التي اقيمت يوم الجمعة على ملعب مصطفى بن جنات في افتتاح الجولة الرابعة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وكاد اتحاد بنقردان ان يخرج بالعلامة الكاملة للمباراة عندما سجل رفيق الكمرجي هدفا في الدقيقة 68 الغاه الحكم مجدي بلحاج علي بعد مراجعة “الفار” باعتباره كان مسبوقا بخطأ.

وبقي الاتحاد المنستيري في المركز الثاني برصيد 9 نقاط على بعد نقطة واحدة من الترجي الرياضي المتصدر الذي يستضيف يوم الاحد على ملعب حمادي العقربي برادس النجم الساحلي في الكلاسيكو.

وفي المقابل، رفع اتحاد بنقردان رصيده اثر هذا التعادل الثاني على التوالي الى 4 نقاط في المركز الخامس قبل الاخير.

الجمعة 13 ماي 2022

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري – اتحاد بن قردان صفرصفر

السبت 14 ماي 2022

ملعب الطيب المهيري بصفاقس س 16

النادي الصفاقسي-النادي الافريقي الحكم/ هيثم القصعي

الاحد 15 ماي 2022

ملعب حمادي العقربي برادس س16

الترجي الرياضي-النجم الساحلي الحكم / نضال اللطيف

الترتيب

الفريق ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 10 3 2 1 0 3 1

2- الاتحاد المنستيري 9 4 2 1 1 5 3

3- النادي الافريقي 7 3 1 1 1 1 1

4- النجم الساحلي 5 3 1 1 1 8 6

5- اتحاد بنقردان 4 4 0 2 2 1 6

6- النادي الصفاقسي 3 3 0 2 1 2 3