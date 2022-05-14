في قبلي: تفاصيل تفكيك شبكة لترويج المخدرات وإيداع 4 أشخاص السجن

أفاد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقبلي، خليل بن فرج، صباح اليوم السبت، بأنه وعلى اثر عمل أمني نوعي لمركز الاستمرار العدلي بقبلي، تم مطلع الأسبوع الحالي، تفكيك شبكة لترويج واستهلاك المواد المخدرة، وذلك إثر ضبط أحد أنفارها متلبسا بمسك مواد مخدرة تتمثل في اقراص من نوع “اكستازي” الى جانب مادة يشتبه في كونها كوكايين.

وأضاف بن فرج أنه وبمراجعة النيابة العمومية، تم الاذن بالاحتفاظ بالشخص المذكور، واحالة الموضوع الى فرقة الشرطة العدلية لمواصلة البحث، حيث انتهت الابحاث إلى حد الآن إلى ايقاف 4 أشخاص وتقديم 8 آخرين للنيابة العمومية مع ادراج شخصين محل تفتيش نظرا لتحصنهم بالفرار.

وفي السياق نفسه، أوضح مساعد وكيل الجمهورية أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد 14 شخصا وكل من ستكشف عنه الابحاث، وذلك من أجل المسك بنية الاستهلاك واستهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول “ب” والمسك بنية الاتجار، والاتجار بنفس تلك المادة، وذلك في اطار تكوين عصابي طبق القانون عدد 52 لسنة 1992.

وأشار الى أن الابحاث لازالت متواصلة باعتبار إحالة الملف على قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بقبلي مع اصدار 4 بطاقات ايداع ضد 4 اشخاص، وتواصل الابحاث مع البقية، والقيام بعديد الاختبارات الفنية سواء على الاشخاص أنفسهم أو على الهواتف.

وبيّن أن اكثر من نصف عدد المعنيين بالموضوع الى حد الان هم من تلاميذ مستوى بكالوريا والذين هم الى حد الان في حالة سراح باعتبار سنهم وباعتبار تواصل الاختبارات والتعمّق، خاصة وانه قد تاكد عبر البحث ان الوسط المقصود بعملية الترويج هو الوسط المدرسي، مع التأكد من خطورة المواد المروّجة نظرا لتجاوز مادة القنب الهندي والوصول الى الاتجار بالاقراص المخدرة ومادة يشتبه في كونها كوكايين.