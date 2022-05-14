حجز حوالي 80 طن من المواد الأولية المعدة لصنع مواد التنظيف بمستودع عشوائي بخنيس

حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالمنستير، امس الجمعة، حوالي 80 طنا من المواد الأولية المعدة لصنع مواد التنظيف بمستودع عشوائي بمنطقة خنيس

وتمت عملية الحجز بعد مداهمة المستودع المعد لتخزين المواد الأولية المعدة لصنع مواد التنظيف غير مصرح به لدى الإدارات المعنية ولا يحمل التسمية التجارية والبيانات المزمع قانونا تضمينها علي واجهة المحل للتعريف به، وفق بيانات نشرتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات، السبت.

وتمت عملية المداهمة بالتنسيق مع مصالح الأبحاث العدلية الراجعة بالنظر لاقليم الحرس الوطني بالمنستير وفرقة حرس المتفجرات التابعة لمنطقة ذاتها.

وحسب وزارة التجارة، تم تأمين كافة الكميات واستدعاء المعني بالأمر لاستكمال الأبحاث وتحرير محاضر البحث المستوجبة ضده