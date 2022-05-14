تفاصيل الإطاحة بمُروّج مخدرات ينشط في محيط المؤسسات التربوية بحي الخضراء..

هام-بالارقام: “هذا عدد المواطنين المعنيين بالمشاركة في الاستفتاء..

الإحتفاظ بأستاذ بشبهة التحرش بتلاميذ..وهذه التفاصيل..

كوريا الشمالية تعلن أول وفاة بفيروس كورونا..

حجز حوالي 80 طن من المواد الأولية المعدة لصنع مواد التنظيف بمستودع عشوائي بخنيس

2022/05/14 أخبار, المصدر, مجتمع

حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالمنستير، امس الجمعة، حوالي 80 طنا من المواد الأولية المعدة لصنع مواد التنظيف بمستودع عشوائي بمنطقة خنيس
وتمت عملية الحجز بعد مداهمة المستودع المعد لتخزين المواد الأولية المعدة لصنع مواد التنظيف غير مصرح به لدى الإدارات المعنية ولا يحمل التسمية التجارية والبيانات المزمع قانونا تضمينها علي واجهة المحل للتعريف به، وفق بيانات نشرتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات، السبت.
وتمت عملية المداهمة بالتنسيق مع مصالح الأبحاث العدلية الراجعة بالنظر لاقليم الحرس الوطني بالمنستير وفرقة حرس المتفجرات التابعة لمنطقة ذاتها.
وحسب وزارة التجارة، تم تأمين كافة الكميات واستدعاء المعني بالأمر لاستكمال الأبحاث وتحرير محاضر البحث المستوجبة ضده

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn