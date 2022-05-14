دورة روما المفتوحة للتنس: انس جابر ستلاقي غدا البولونية ” المصنفة الاولى عالميا” إيغا شفيونتيك

واصلت اللاعبة التونسية انس جابر سلسلة انتصاراتها وتاهلت مساء اليوم الى الدور النهائي لبطولة روما المفتوحة للتنس اثر فوزها على الروسية داريا كاساتكينا المصنفة 23 عالميا بنتيجة 2-1 (ا 6-4 و1-6 و7-5 ) في اطار نصف نهائي البطولة.

وستلاقي انس جابر غدا الاحد البولونية المصنفة الاولى عالميا إيغا شفيونتيك انطلاقا من منتصف النهار.

يذكر ان انس جابر المصنفة سابعة عالميا تمكنت امس الجمعة من الفوز في ربع نهائي بطولة روما المفتوحة للتنس ذات الف نقطة على اليونانية ماريا ساكاري المصنفة رابعة عالميا . وتاهلت الى نصف نهائي البطولة بعدما حسمت المواجهة بنتيجة 2-1 (1-6 و7-5 و6-1).

وازاحت انس جابر في الدور ثمن النهائي الكازاخستانية جوليا بوتينتسافا المصنفة 40 عالميا 2-صفر (6-3 و6-2) وفي الدور السادس عشر الاسترالية ايلا توملانوفيتش المصنفة 41 عالميا 2-صفر (7-5 و6-2) وفي الدور 32 الرومانية سورانا سيرستي صاحبة المرتبة 26 عالميا 2-صفر (6-صفر و7-6).

يذكر ان انس جابر كانت توجت الاسبوع الماضي بلقب بطولة مدريد المفتوحة ذات 1000 نقطة