النادي الصفاقسي يمطر شباك الافريقي بثلاثية و ينعش حظوظه في الملاحقة



انعش النادي الصفاقسي حظوظه في سباق الملاحقة في مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بفضل فوزه العريض على النادي الافريقي بنتيجة 3-صفر في مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما مساء اليوم السبت بملعب الطيب المهيري بصفاقس في اطار الجولة الرابعة من السباق.

وتمكن ابناء المدرب نبيل الكوكي من فرض سيطرة ميدانية على مجريات اللعب منذ الوهلة الاولى للقاء بفضل العزيمة القوية التي اظهرها زملاء المخضرم شادي الهمامي الذين عملوا على تنويع بناءاتهم الهجومية و التي افرزت وابلا من الفرص اتت اكلها في 3 مناسبات بفضل ثنائية وليد القروي الذي ابلى البلاء الحسن ونجح في تحقيق هدف جميل في (84) بكعب الرجل على طريقة “هدف اللاعب الدولي الجزائري رابح ماجر”.

وتوفق القروي قبلها في افتاتاح النتيجة في دق (38) و نال فراس شواط نصيبه في المهرجان الهجومي بتحقيق الهدف الثاني في دق (80).

وفي المقابل بدا النادي الافريقي خارج الموضوع ولم يتوفق في مواصلة المردود الغزير الذي قدمه في مباراة الجولة الفارطة امام الترجي الرياضي في دربي العاصمة.

ولحق النادي الصفاقسي بفضل هذا الفوز بضيفه النادي الافريقي في المركز الثالث ب7 نقاط .

وكان اتحاد بنقردان قدو فرض امس التعادل السلبي على مضيفه الاتحاد المنستيري وحرمه من اعتلاء الصدارة ولو مؤقتا في المباراة التي اقيمت امس الجمعة على ملعب مصطفى بن جنات في افتتاح الجولة الرابعة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وبقي الاتحاد المنستيري في المركز الثاني برصيد 9 نقاط على بعد نقطة واحدة من الترجي الرياضي المتصدر الذي يستضيف يوم غد الاحد على ملعب حمادي العقربي برادس النجم الساحلي في الكلاسيكو.

وفي المقابل، يملك اتحاد بنقردان في رصيده اثر هذا التعادل الثاني على التوالي 3 نقاط في المركز السادس الاخير.

السبت 14 ماي 2022

ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي 3 وليد القروي (38)(84)/فراس شواط (80)

النادي الافريقي صفر

الاحد 15 ماي 2022

ملعب حمادي العقربي برادس س16

الترجي الرياضي-النجم الساحلي الحكم / نضال اللطيف

الجمعة 13 ماي 2022

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري – اتحاد بن قردان صفر- صفر

الترتيب

الفريق ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 10 3 2 1 0 3 1

2- الاتحاد المنستيري 9 4 2 1 1 5 3

3- النادي الصفاقسي 7 4 1 2 1 5 3

— النادي الافريقي 7 3 1 1 1 1 1

5- النجم الساحلي 5 3 1 1 1 8 6

6- اتحاد بنقردان 3 4 0 2 2 1 6