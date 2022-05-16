تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب في عدد من مناطق الضاحية الشمالية بالعاصمة

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الإثنين، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من مناطق الضاحية الشمالية بالعاصمة بداية من الساعة الثانية من صباح يوم الاربعاء 18 ماي الجاري.

ويأتي هذا الاضطراب والانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب، وفق بلاغ صادر عن الشركة، في إطار أشغال صيانة على مستوى منشأة تقسيم الشبكات بحي الصنوبر بمنطقة قرطاج .

وسيشمل الاضطراب والانقطاع، وفق المصدر ذاته، كل من المنطقة السياحية بقمرت وقمرت والمرسى والبحر الأزرق وسيدي داود وسيدي بوسعيد وحدائق قرطاج وعين زغوان والعوينة والكرم الغربي والمنطقة الصناعية خير الدين والبحيرة 1 و 2.

وأكدت الشركة، في هذا الصدد، استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال من يوم الخميس 19 ماي الجاري فور استكمال الأشغال