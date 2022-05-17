تفاصيل الكشف عن شبكة لتهريب التجهيزات الطبيّة..

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2022/05/17 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت ليلة البارحة فرقة الأبحاث والتفتيش بالقصرين بالتنسيق مع الوحدات التابعة لمنطقة الحرس ووحدات الجيش، من تفكيك شبكة مختصة في تهريب التجهيزات الطبية نحو القطر الجزائري.
وقد تم حجز 1000 ‘أنبوب’ يستعمل في تصفية الدم و الاحتفاظ بشخصين وحجز السيارة التي تم استغلالها في عملية التهريب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفق ما اوردته اذاعة “الجوهرة أف أم” .

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