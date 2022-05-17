بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف : 15 متحفا يفتح أبوابه ليلا..

احتفالا باليوم العالمي للمتاحف الموافق ليوم 18 ماي قررت وكالة إحياء التّراث والتنمية الثقافيّة والمعهد الوطنيّ للتّراث بصفة استثنائية فتح 15 متحفا للزيارة ليلا مساء غد الأربعاء، بالعاصمة وعدد من الجهات تحت عنوان “ليلة المتاحف التونسية”.

وبهذه المناسبة سيكون بالإمكان اكتشاف المجموعات المتحفيّة المعروضة للذين تعذر عليهم زيارتها خلال الأوقات العادية.

وستتخلل “ليلة المتاحف التونسية ” جملة من الأنشطة الثقافيّة بالمتاحف المفتوحة ليلا وهي المتحف الأثري بأوتيك بنزرت والمتحف المسيحي المبكّر بقرطاج والمتحف الأثري بنابل والمتحف الأثري بكركوان ومتحف النفيضة والمتحف الأثري بسوسة ومتحف المهدية والمتحف الأثري بالجم ومتحف الزعيم الحبيب بورقيبة بالمنستير ومتحف رباط المنستير. كما تفتح ليلا متاحف المكنين وسيدي عمر عبادة بالقيروان والمتحف الأثري بسبيطلة ومتحف جربة للتراث التقليدي ومتحف الصّحراء بدوز.

وجدير بالتذكير أنّ يوم 18 ماي الموافق لليوم العالميّ للمتاحف يتزامن مع اختتام شهر التّراث وهي تظاهرة دأبت وزارة الـشّؤون الثقافيّة على تنظيمها مع مختلف المؤسّسات الثقافية الراجعة لها بالنظر.