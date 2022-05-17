الكاف تؤكد موعد ومكان إقامة نهائي كاس الكونفدر الية ورابطة الابطال

أكدت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) اليوم الثلاثاء مكان وتاريخ إقامة نهائي مسابقتي رابطة الابطال وكاس الكونفدرالية الافريقية للموسم الرياضي 2021-2022.

وبهذا الخصوص اكدت الكاف انّ نهائي كاس الكونفدرالية سيلعب يوم الجمعة 20 ماي بملعب جودسويل اكبابيو الدولي بمدينة اويو (نيجيريا) بين فريق نهضة بركان

المغربي واورلاندو بيراتس الجنوب افريقي على الساعة الثامنة ليلا.

وكان فريق نهضة بركان المغربي كان قد اقتطع تأشيرة التأهل الى النهائي بعد تجاوزه في الدور نصف النهائي لمازيمبي الكونغولي (خسارة 0-1 ذهابا وفوز 4-1 ايابا).

واوضح ذات البيان انّ نهائي رابطة الابطال الافريقية بين الوداد البيضاوي المغربي والاهلي المصري سيقام بملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية يوم الاثنين 30 ماي على الساعة الثامنة ليلا وذلك على الرغم من الاحترازات المقدمة من الطرف المصري بخصوص مكان اقامة هذه المقابلة حيث طالب بنقلها الى ملعب محايد.

وتاهل الاهلي المصري حامل اللقب الافريقي في النسختين الاخيرتين الى النهائي الثالث على التوالي على حساب وفاق سطيف الجزائري بعد الفوز في مقابلة الذهاب بالقاهرة 4-صفر والتعادل في العودة بملعب 5 جويلية 2-2 فيما بلغ الوداد البيضاوي هذا الدور بعد تجاوزه لمنافسه بيترو اتليتيكو الكونغولي (فاز ذهابا 3-1 وتعادل ايابا 1-1).