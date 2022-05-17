نادي توتنهام يحسم صفقتين في الميركاتو الصيفي

قرر نادي توتنهام الانقليزي لكرة القدم توقيع عقد شراء الثنائي السويدي ديان كولوسيفسكي والارجنتيني كريستيان روميرو للعب بشكل دائم مع الفريق بداية من الميركاتو الصيفي المقبل حسب ما أكده خبير الانتقالات في أوروبا فابريزيو رومانو اليوم الثلاثاء.

ويلعب ديان كولوسيفسكي وكريستيان روميرو مع توتنهام حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة من يوفنتوس وأتالانتا على الترتيب.

وكتب رومانو في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” قرر توتنهام تفعيل بنود الشراء في عقود ديان كولوسيفسكي وكريستيان روميرو. سيستثمر الفريق

حوالي 80 مليون يورو في الصفقتين حيث يرى النادي أن اللاعبين جزء أساسي من حاضر ومستقبل مشروع السبيرز”.

واختتم خبير الانتقالات في أوروبا: ” المدرب الايطالي لنادي توتنهام أنطونيو كونتي سعيد أيضًا باستمرار ديان كولوسيفسكي وكريستيان روميرو مع الفريق”.

يذكر أن توتنهام اقترب من التأهل إلى رابطة أبطال أوروبا في الموسم المقبل إذا فاز على نورويتش سيتي في الجولة الأخيرة من البطولة الانقليزية.