عاجل: هذا ما قرره القضاء في حق مدير الفرع البنكي الذي اختلس 81 مليون..

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، اليوم الثلاثاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق مدير فرع بنكي بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين، بسبب إستيلائه على مبلغ مالي قدره 81 ألف دينار، وفق مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين، رياض النويوي.

وذكر ذات المصدر في تصريح إعلامي، اليوم، أنه تم الاحتفاظ بالمتهم المذكور، وفتح بحث تحقيقي في حيثيات هذه العملية من أجل الإستيلاء الواقع من موظف عمومي على أموال وضعت تحت يده بحكم وظيفه، وإستغلال صفته للحصول على أموال بطرق تخالف التراتيب القانونية، ومن أجل الإضرار بالإدارة طبقا للفصل عدد 96 من المجلة الجزائية.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الا?بتدائية بالقصرين أذنت الجمعة المنقضي بالاحتفاظ بمدير أحد الفروع البنكية بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين بسبب اختلاسه لمبلغ مالي يقدر ب81 ا?لف دينار تم التفطن إلى عدم وجوده من قبل إدارة البنك أثناء قيامها بعملية تفقد للحسابات المفتوحة بالفرع، وفق ما أفاد به “وات” سابقا، مصدر أمني بالجهة.