عاجل-هذا ما تقرر في قضية “غزوة” المطار: السجن لمخلوف وماهر زيد ونضال سعودي والعفاس وزقروبة..

هام: الجزائر تفتح حدودها مع تونس وليبيا خلال الساعات القادمة..

صورة-رئيسة الحكومة تعود زوجة وزير الداخلية بمستشفى الحروق البليغة ببن عروس

Ooredoo تتحصل على جائزة أفضل برنامج للمسؤولية الاجتماعية للشركات تونس تعيش

الرابطة المحترفة الاولى (مرحلة التتويج) – الاتحاد المنستيري يفوز على النادي الصفاقسي 1-صفر ويشدد الملاحقة على الترجي

2022/05/17 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

فاز الاتحاد المنستيري على ضيفه النادي الصفاقسي 1-صفر في المباراة التي اقيمت يوم الثلاثاء على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستيرفي اطار الدفعة الاولى من منافسات الجولة الخامسة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وجاء الهدف الوحيد لفريق عاصمة الرباط عن طريق يوسوفو اليو عومارو من ضربة جزاء في الدقيقة 59.
ونجح الاتحاد المنستيري بفضل هذا الفوز من الارتقاء الى المركز الثاني في سلم الترتيب العام برصيد 12 نقطة من 5 مباريات مشددا الملاحقة على الترجي الرياضي المتصدر بمجموع 13 نقطة من 4 مقابلات.
وفي المقابل، توقف رصيد النادي الصفاقسي عند 7 نقاط في المركز الثاني من 5 مباريات.

الثلاثاء 17 ماي 2022
في ملعب مصطفى بن جنات
الاتحاد الرياضي المنستيري 1 يوسوفو اليو عومارو (59 ض ج)
النادي الرياضي الصفاقسي صفر

الأربعاء 18 ماي 2022
في ملعب حمادي العقربي برادس (س 16)
النادي الافريقي – النجم الرياضي الساحلي
الحكم: الصادق السالمي
حكم الفار: محرز المالكي

الخميس 19 ماي 2022
في ملعب حمادي العقربي برادس (س 16)
الاتحاد الرياضي ببنقردان – الترجي الرياضي التونسي
الحكم: يسري بوعلي
حكم الفار: هيثم قيراط

الترتيب
الفريق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 13 4 3 1 0 4 1
2- الاتحاد المنستيري 12 5 3 1 1 6 3
3- النادي الصفاقسي 7 5 1 2 2 5 4
— النادي الافريقي 7 4 1 1 2 1 4
5- النجم الساحلي 5 4 1 1 2 8 7
6- اتحاد بنقردان 3 4 0 2 2 1 6

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn