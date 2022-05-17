المنستير: إحباط عملية هجرة غير نظامية نحو السواحل الإيطالية وإيقاف منظمها والمشاركين فيها

أحبطت وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير، أمس الاثنين، على مستوى سواحل طبلبة بولاية المنستير، عملية هجرة غير نظامية نحو السواحل الايطالية، وألقت القبض، خلال كمين، على 10 أشخاص من بينهم منظم العملية، وفتاة تونسية قاصر عمرها 17 سنة، و8 شبان يحملون الجنسية المصرية، وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء، الكاتب العام للنقابة الأساسية للمنطقة البحرية بالمنستير، عثمان بسباس.

وأضاف بسباس، في تصريح لـ(وات)، أنّه وقع الدخول بكامل المجموعة إلى فرقة الارشاد البحري بالمنستير لمواصلة البحث معهم.

يذكر أنه وقع، بعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير، مداهمة مكان اختباء هذه المجموعة بقصر هلال بولاية المنستير، أين حجزت الوحدات الأمنية المعدات المزمع استعمالها في عملية الهجرة السرية، والمتمثلة في محركين بحريين، وكمية من المحروقات، وصدريات إنقاذ، علاوة على حجز سيارة ودراجة نارية، حسب ذات المصدر الأمني.