الوضع الوبائي: 5 وفايات و 592 حالة اصابة جديدة بكوفيد19 خلال الفترة من 9 الى 15 ماي الجاري

سجلت وزارة الصحة، 5 وفايات جديدة جراء الاصابة بكوفيد- 19، خلال الاسبوع الممتد من 9 الى 15 ماي الجاري، ليبلغ العدد الجملي للوفيات 28628 وفاة منذ بداية الجائحة في مارس 2020، حسب بلاغ للوزارة اصدرته اليوم الثلاثاء.

وبلغت نسبة التحاليل الايجابية 4,11 بالمائة ليبلغ عدد المصابين الجدد 592 شخصا من بين 14411 شخصا اجروا التحليل، ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات الى مليون و041 الف و789 تماثل مليون و27 الف و699 شخص منهم للشفاء.

وبلغ عدد الحالات الجديدة المقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خلال ذات الاسبوع 34 مريضا.