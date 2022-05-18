مركز النهوض بالصادرات يدعو شركات الملابس والنسيج الى التسجيل في معرض “فابريك ستارت” بميونيخ قبل 6 جوان 2022

دعا مركز النهوض بالصارات الشركات العاملة في مجال الملابس والنسيج الى التسجيل في معرض ميونيخ للصناعة ” فابريك ستارت” قبل يوم 6 جوان 2022 .

واضاف مركز النهوض بالصادرات في بلاغ اصدره، الاربعاء ، ان تونس ستشارك في التظاهرة التي ستقام من 30 اوت الى 1 سبتمبر 2022، حضوريا بعد إلغاء دورات سابقة بفعل جائحة كوفيد – 19.

وتهدف هذه المشاركة في مزيد التعريف بالامكانيات التونسية في مجال النسيج والملابس واستكشاف الفرص المتاحة بالسوق الالمانية ودفع التصدير تحت علامة “صنع في تونس”.

وتعد تظاهرة “فابريك ستارت” من بين اهم التظاهرات في مجال النسيج والملابس، وتستقطب زهاء 1000 عارض في مجال المنتوجات الاولية ومصنعي الجينز و1500 زائر.

وتوصل تحليل لسوق الملابس بالاتحاد الاوروبي صدر خلال افريل 2022 نشره المركز الفني للنسيج، ان تونس كانت خلال سنة 2021، المزود الثاني للاتحاد الاوروبي المزود الثاني للاتحاد الأوروبي لملابس الشغل والرابع لسراويل الجينز. وتحظي تونس بفرصة كبيرة لتطوير صادراتها إلى ألمانيا وتدعيم الأسواق التقليدية بطريقة تعزز مكاسب قدرها 130 مليون اورو من الصادرات واحداث 20 ألف فرصة عمل.

وصدّرت تونس سنة 2021 قرابة 76ر76 مليون قطعة من الجينز إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة ناهزت 322مليون أورو، ما يظهر ارتفاعا بنسبة 14 بالمائة في عدد القطع مقارنة بسنة 2020.

وتشير دراسات المركز الفني للنسيج الى أن الحرب في أوكرانيا سيكون لها انعكاسات هامة على تزود السوق الأوروبية بالنسيج والملابس، وأن تونس التي باتت تاسع مزود لهذه السوق سنة 2021، يمكنها الحصول على طلبات تزود أكبر.

واستعادت تونس المرتبة التاسعة ضمن قائمة مزودي الاتحاد الأوروبي بالملابس سنة 2021 والتي بلغتها سنتي 2017 و 2018 مستفيدة من حصة تقارب 53ر2 بالمائة وفق نفس البيانات.