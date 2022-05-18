جندوبة: استرجاع مقسم فلاحي بمنطقة بوسديرة من معتمدية بوسالم بعد أن تبين توظيف صاحبه

استرجعت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بجندوبة، اليوم الأربعاء، مقسما فلاحيا فنيا مساحته 8.7 هك كائن بالمنطقة السقوية هنشير بوسديرة بمعتمدية بوسالم، وفق ما أكده المدير الجهوي، عز الدين العمري، لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وتمت عملية استرجاع العقار المستغل منذ سنوات، بعد أن استكمل صاحبه، الذي تبين أنه موظف، جمع صابة العلف الأخضر بصفة رضائية.

ووفق المدير الجهوي، فإن عملية الاسترجاع، التي تمت بحضور لجنة جهوية، جاءت بعد أن تبين للإدارة أن المعني قد انتفع بالمقسم في إطار برنامج تشغيل أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل، وأنه حصل إثر ذلك على وظيفة في إحدى المؤسسات العمومية.

وأحيل العقار موضوع الاسترجاع لفائدة المركب الفلاحي بالكدية التابع لديوان الأراضي الدولية بصفة مؤقتة، على أن يتم توظيفه لفائدة العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا المتوقفة قائمتهم بولاية جندوبة منذ سنوات.