بنزرت: تعزيز المنصة اللوجستية للشركة الجهوية للنقل ب5 حافلات جديدة بقيمة 3 مليون دينار

افاد الرئيس المدير العام للشركة الجهوية لنقل المسافرين ببنزرت صلاح الدين بوزيان بانه تم تعزيز المنصة اللوجستية لاسطول الشركة ب5 حافلات نقل حضري مزدوجة جديدة بكلفة مالية قدرت ب 3 مليون دينار .

وبين المصدر ذاته ل”وات” ان هذه الاقتناءات الجديدة تتنزل في اطار دعم اسطول الشركة وتوفير اقضى ظروف الخدمات لفائدة الحرفاء من عموم المسافرين والتلاميذ والطلبة، وانه تم توزيعها على نيابات منزل بورقيبة وراس الجبل وبنزرت الشمالية وسجنان وماطر بما من شانه تدعيم خطوط النقل الراجعة بالنظر للنيابات الخمس.

وينتظر مزيد تعزيز اسطول الشركة بقسط إضافي من الحافلات يشمل 9 حافلات جديدة على مرحلتين، وذلك قبل موفى شهر سبتمبر المقبل، بحسب تأكيد المصدر نفسه.