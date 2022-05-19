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جامعة المنار تنظم يوما تحسيسيا لإدماج حاملي الإعاقات البصرية والسمعية في المجتمع

2022/05/19 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تنظم جامعة المنار بتونس، يوم الخميس 26 ماي 2022 بكلية الطب بتونس، يوما تحسيسيا تحت شعار “جامعة بلا عوائق..لنغير نظرتنا” يهدف الى الدفع نحو إدماج حاملي الإعاقات البصرية والسمعية في المجتمع.

وسيتم خلال هذا اليوم، حسب بلاغ أصدرته الجامعة، تقديم جملة من المحاضرات تتمحور بالخصوص حول “مفهوم الاعاقة : التشريعات و دور النسيج الجمعياتي في تونس” و “تدريس لغة الاشارات في تونس عبر اعتماد برامج بيداغوجية رقمية لفائدة المصابين بالقصور البصري…

وذكر البلاغ بأن جامعة تونس المنار تعد الجامعة التونسية الوحيدة التي تقدم تكوينين أكاديميين أحدهما في مجال العلاج الطبيعي وذلك لفائدة المكفوفين والمصابين بقصور بصري، و يتم تدريسه في المدرسة العليا للعلوم و تقنيات الصحة بتونس، و الثاني يتعلق بلغة الإشارات ويتم تدريسه في المعهد العالي للعلوم الانسانية بتونس.

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