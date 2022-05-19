الرابطة المحترفة الاولى – الترجي يفوز بثلاثية على اتحاد بنقردان

عزز الترجي الرياضي موقفه في صدارة ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بفوزه على مضيفه اتحاد بنقردان بثلاثية نظيفة في المباراة التي اقيمت يوم الخميس على ملعب حمادي العقربي برادس لحساب الدفعة الاخيرة من منافسات الجولة الخامسة لمرحلة التتويج.

وتداول على اهداف الترجي الرياضي محمد علي بن رمضان (35) والجزائري محمد امين توغاي (64) وفاروق الميموني (85).

ورفع فريق باب سويقة بفضل هذا الفوز الثاني على التوالي والرابع منذ انطلاق مرحلة التتويج رصيده الى 16 نقطة في اعلى جدول الترتيب مستعيدا فارق 4 نقاط عن اقرب ملاحقيه الاتحاد المنستيري الذي كان فاز في افتتاح الجولة على ضيفه النادي الصفاقسي بهدف دون رد يوم الثلاثاء الماضي.

وفي المقابل، انقاد اتحاد بنقردان الى خسارته الثالثة منذ انطلاق مرحلة التتويج ليتجمد رصيده عنده 3 نقاط في ذيل الترتيب باضعف خط هجوم (هدف واحد مدفوع) واسوأ خط دفاع (9 اهداف مقبولة).

الخميس 19 ماي 2022

في ملعب حمادي العقربي برادس

الاتحاد الرياضي ببنقردان 0

الترجي الرياضي التونسي 3 محمد علي بن رمضان (35) محمد امين توغاي (64)

الأربعاء 18 ماي 2022

في ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي 0

النجم الرياضي الساحلي 1 ياسين العمري (81)

الثلاثاء 17 ماي 2022

في ملعب مصطفى بن جنات

الاتحاد الرياضي المنستيري 1 يوسوفو اليو عومارو (59 ض ج)

النادي الرياضي الصفاقسي 0

الترتيب

الفريق ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 16 5 4 1 0 7 1

2- الاتحاد المنستيري 12 5 3 1 1 6 3

3- النجم الساحلي 8 5 2 1 2 9 7

4- النادي الصفاقسي 7 5 1 2 2 5 4

5- النادي الافريقي 7 5 1 1 3 1 5

6- اتحاد بنقردان 3 5 0 2 3 1 9